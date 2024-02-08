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ملك الأردن يجري جولة غربية لدعم وقف إطلاق النار في غزة

رجل يحمل طفلته في منزل مدمر بمدينة رفح (أ ف ب)
9 فبراير 2024 01:36

عمّان (الاتحاد)

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بدأ ملك الأردن عبدالله الثاني، أمس، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وكندا وألمانيا، لحشد الدعم من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية للقطاع.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» إن ملك الأردن سيلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن، وأركان الإدارة الأميركية، وعدداً من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالكونجرس، فيما سيلتقي بالعاصمة أوتاوا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
وأضافت: «وفي باريس، سيجتمع الملك عبدالله مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما يشارك خلال زيارته إلى ألمانيا بالدورة الـ60 لمؤتمر ميونيخ للأمن، ويلتقي خلالها عدداً من كبار المسؤولين الغربيين والأوروبيين».
وفي السياق، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيستضيف الاثنين القادم، الملك عبدالله الثاني.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، في بيان، إن «المسؤولَين سيبحثان الوضع الراهن في غزة والجهود المبذولة للتوصل إلى حلّ دائم للأزمة».
وأضافت أنّهما «سيتناولان أيضاً الجهود الأميركية لدعم الشعب الفلسطيني بما في ذلك تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة وفكرة سلام دائم يمرّ بحلّ إقامة دولتين يضمن أمن إسرائيل».

ملك الأردن
الأردن
عبدالله الثاني
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حرب غزة
الحرب في غزة
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