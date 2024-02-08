السيسي يدعو لإحراز تقدم بجهود التهدئة في غزة والدفع بمسار حل الدولتين

القاهرة (الاتحاد)

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، إلى ضرورة إحراز تقدم ملموس في جهود التهدئة في قطاع غزة والدفع بمسار حل الدولتين بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وذكرت رئاسة الجمهورية المصرية، في بيان، أن الرئيس السيسي أكد في اتصال هاتفي أجرته معه رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني ضرورة حماية المنطقة من خطر اتساع رقعة الصراع بسبب الحرب على غزة.

واستعرض السيسي مع ميلوني الجهود المصرية للتواصل مع جميع الأطراف من أجل الدفع باتجاه وقف إطلاق النار في غزة من أجل تفادي امتداد نيران الصراع إلى باقي المنطقة، مشيراً إلى جهود مصر لإدخال المساعدات الإغاثية إلى أهالي القطاع.

وبحسب البيان، فقد بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يتفق مع العلاقة المتميزة والتاريخية بين البلدين وبما يدعم المصالح المشتركة في ظل الأوضاع الدولية والإقليمية الحالية.

وتبذل مصر جهوداً حثيثة للتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة والمضي في صفقة تبادل للأسرى والرهائن.