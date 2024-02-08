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بلينكن: ملتزمون بقيام دولة فلسطينية مستقلة

تصاعد الدخان جراء القصف على رفح (أ ف ب)
9 فبراير 2024 01:37

واشنطن (الاتحاد)

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جدد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في ختام زيارته إلى تل أبيب، أمس، التزام بلاده بقيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.
وقال بلينكن، في منشور على منصة «إكس»: «التقيت خلال رحلتي السابعة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، مسؤولين في القدس وتل أبيب لمناقشة آخر التطورات ورحلاتي واجتماعاتي هذا الأسبوع مع القادة الإقليميين، ومدى إلحاح العمل الذي ينتظرنا».
وأضاف: «فُقدت الكثير من الأرواح، ولا يزال الرهائن في غزة محتجزين بعيداً عن أحبّائهم، ولا يزال المدنيون في غزة يعانون نتيجة هذا الصراع»، وفق تعبيره.
وشدد بلينكن على أنه «علينا أن نواصل العمل على إيجاد الحلول مع وضع هذه التحديات في الاعتبار».
وقال: «الولايات المتحدة ملتزمة بتحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة».
وفي السياق، بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، تطورات الأوضاع بالمنطقة وعلى رأسها المستجدات في قطاع غزة ومحيطه.
ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، «تلقى ابن فرحان اتصالاً هاتفياً من بلينكن جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها المستجدات في قطاع غزة ومحيطه، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية».

أنتوني بلينكن
فلسطين
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
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الحرب في غزة
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