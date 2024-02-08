النرويج تقدم 26 مليون دولار مساعدات لـ«الأونروا»

غزة (الاتحاد، وكالات)

قرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أمس، إلغاء الإعفاءات الضريبية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقال سموتريتش، في منشور على منصة «إكس»: «لن تمنح دولة إسرائيل أية مزايا ضريبية للأونروا».

وأرفق وزير المالية منشوره بخبر لهيئة البث الإسرائيلية عن إلغائه الإعفاءات الضريبية لـ«الأونروا».

وقالت الهيئة: «أمر وزير المالية بإلغاء المزايا الضريبية التي تتلقاها الأونروا من إسرائيل كوكالة تابعة للأمم المتحدة».

وأشارت إلى أنه «من بين أمور أخرى، كان يحق للأونروا الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على استيراد السلع المختلفة».

كما يحق لها الحصول على إعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الواردات، وضريبة قيمة مضافة تبلغ صفرا على استخدامات معينة للوقود، والإعفاء من الضريبة الانتقائية على الوقود، بحسب الهيئة.

وفي السياق، أعلنت النرويج أمس، تقديمها 26 مليون دولار مساعدات لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

ويأتي قرار النرويج عقب قرار 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ«الأونروا» بناء على مزاعم بمشاركة موظفين من الوكالة بهجوم 7 أكتوبر.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، في منشور عبر منصة «إكس» إن بلاده أرسلت دعماً بقيمة 26 مليون دولار لـ«الأونروا» التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف إيدي أن «الأونروا هي العمود الفقري للجهود الإنسانية في غزة، وأن خدماتها تشكل أهمية كبيرة لملايين الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها».

وحتى 30 يناير الماضي قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ«الأونروا».

وتبلغ نفقات «الأونروا» في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، قرابة 600 مليون دولار سنوياً، تمثل قرابة 45% من مجمل ميزانية الوكالة في مختلف مناطق عملياتها «الأردن، لبنان، سوريا، فلسطين».

وتأسست «الأونروا» بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

بدوره، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، مع المفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني التعاون بين المملكة والوكالة الأممية، مؤكداً على موقف السعودية الداعم لـ«الأونروا».

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أن الأمير فيصل بن فرحان أكد أيضاً في لقائه مع لازاريني، الذي يزور المملكة، على «موقف بلاده الداعي إلى اضطلاع كل المانحين لوكالة الأونروا بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه الفلسطينيين للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين».