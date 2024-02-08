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الاتحاد الأوروبي "متفائل" قبيل مؤتمر للأمم المتحدة حول أفغانستان

مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص إلى أفغانستان توماس نيكلاسون
9 فبراير 2024 00:53

أعلن مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص إلى أفغانستان توماس نيكلاسون، الخميس، أن "تفاؤله ازداد قليلاً" بشأن إمكان أن تحرز المحادثات تقدّماً خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول البلاد.
وقال نيكلاسون "لا أريد أن أنظر إلى الوضع بإيجابية كبيرة"، لكنه أكد أنه "أكثر تفاؤلاً بشأن موقف واهتمام" قادة طالبان بالمشاركة في المناقشات.
وتحدّث نيكلاسون من العاصمة الأفغانية، في ختام زيارة استمرت أربعة أيام، التقى خلالها مسؤولين، قبل اجتماع سيضم 25 مبعوثًا خاصًا إلى أفغانستان ووفودًا أخرى تنظمه الأمم المتحدة في الدوحة في 18 و19 فبراير الجاري.
وعُقد اجتماع مماثل في مايو 2023 في الدوحة.
ولم تحدد بعد طبيعة المشاركة الأفغانية وما يزال جدول الأعمال غير واضح، وفقًا لتوماس نيكلاسون.

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المصدر: وكالات
أفغانستان
المبعوث الخاص
الاتحاد الأوروبي
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