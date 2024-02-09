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جهود الوساطة الإماراتية تنجح في اتمام عملية جديدة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

جهود الوساطة الإماراتية تنجح في اتمام عملية جديدة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا
9 فبراير 2024 11:49

أعلنت وزارة الخارجية عن تواصل جهود الوساطة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة ونجاحها في اتمام عملية تبادل أسرى حرب جديدة بين جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا.

وأكدت الوزارة أن نجاح الوساطة التي تعتبر الثالثة منذ مطلع العام الجاري يأتي انعكاساً لما تتسم به علاقات دولة الإمارات مع الدول الصديقة من الاستمرارية والاعتدال والحكمة، والتي تسخرها في ايجاد أرضية مشتركة لحل التحديات والنزاعات الإقليمية والدولية، وهو الأمر الذي ساهم في مواصلة نجاح الجهود الدبلوماسية، وإتمام الوساطة الجديدة التي تم بموجبها الافراج عن 100 أسير حرب روسي مقابل 100 أسير حرب من الجانب الاوكراني.

وأعربت وزارة الخارجية مجدداً عن تقديرها لحكومتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا على تعاونهما واستجابتهما للوساطة الإماراتية وانجاح عملية تبادل الأسرى.

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وأكدت وزارة الخارجية على استعداد دولة الامارات لمواصلة ودعم الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، مؤكدة على موقفها المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، وسعيها لدعم جميع المبادرات التي من شأنها التخفيف من التداعيات الانسانية الناجمة عن الأزمة.

تجدر الإشارة إلى أن جهود الوساطة الإماراتية نجحت خلال يناير الماضي في اتمام عمليتي تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا، كما نجحت في ديسمبر 2022 في الإفراج وتبادل مسجونَين اثنين بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية.

المصدر: وام
روسيا
أوكرانيا
الإمارات
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