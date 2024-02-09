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مزارعون تشيكيون يستعدون للاحتجاج في براغ

مزارعون تشيكيون يستعدون للاحتجاج في براغ
9 فبراير 2024 17:35

يستعد مئات من المزارعين التشيك الساخطين، للانضمام إلى احتجاجات مستمرة للمزارعين ، بمختلف أنحاء أوروبا، ضد سياسة الاتحاد الأوروبي و"الاتفاق الأخضر".

وقال منظم الاحتجاج، زدينيك يانديجسيك، رئيس مجلس إدارة شركة "رابيت" الزراعية، والرئيس السابق للغرفة الزراعية، في جمهورية التشيك ، إنه من المتوقع أن يشارك آلاف المزارعين على متن جرارات، في المسيرة الاحتجاجية يوم الاثنين المقبل، حسب "راديو براغ" اليوم الجمعة.

 وسيتركز الاحتجاج حول ميدان "مالوسترانسكي" في براغ وربما يستمر لعدة أيام. ونأت بعض المنظمات الزراعية وغرفة الزراعة في التشيك بنفسها عن الاحتجاج، قائلة إنها تريد التفاوض مع الحكومة أولا.

وكما هو الحال في أماكن أخرى في أوروبا، يحتج المزارعون في التشيك على تراجع أسعار البيع وارتفاع التكاليف واللوائح الصارمة ورخص الواردات وأشياء أخرى . وقال يانديجسيك إن طلبهم الرئيسي هو أن تنسحب الحكومة من الاتفاق الأخضر، وهو اتفاق على مستوى أوروبا، يهدف إلى تحقيق الحياد المناخي، بحلول عام 2050 .

المصدر: د ب أ
التشيك
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