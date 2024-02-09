أوكرانيا تعلن إسقاط 10 طائرات مسيّرة

قال الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، إن 16 طائرة مسيّرة أطلقت على مناطق مختلفة في البلاد، خلال الليل، ودمرت الدفاعات الجوية عشرا منها.

وأوضحت السلطات المدنية الأوكرانية أن الطائرات المسيّرة استهدفت منطقة خاركيف الشرقية مما أدى إلى إصابة شخص واحد على الأقل.

ولم تصدر روسيا تعليقا بعد بهذا الشأن.

من جانبه، أعلن الجيش الروسي، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو تفقد مركز قيادة للقوات الروسية المشاركة في الأزمة الأوكرانية.

واطلع الوزير من الضباط الكبار على الوضع عند الجبهة وشكر الجنود على "خطواتهم الهجومية الناجحة على غالبية المحاور والاستحواذ على مواقع ذي فائدة أكبر".

ولم يحدد الجيش تاريخ الزيارة ولا مكانها.

مع اقتراب الذكرى الثانية للأزمة الأوكرانية في نهاية فبراير الجاري، يتبادل الروس والأوكرانيون يوميا الهجمات بالمسيّرات المتفجرة سواء كان على الجبهة أو في عمق الأراضي.