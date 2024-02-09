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أسعار الكاكاو ترتفع إلى مستويات غير مسبوقة

الكاكاو
9 فبراير 2024 22:20

سجلت أسعار الكاكاو العالمية أرقاما قياسية جديدة، اليوم الجمعة، لليوم التاسع على التوالي وأثارت ذعر السوق من أن نقص الإمدادات أصبح مزمنا وسيمتد للموسم الرابع على التوالي إن لم يكن أبعد من ذلك.
وقال خبراء الصناعة إن من المتوقع أيضا أن يزداد تأثير ارتفاع الأسعار بشكل أكبر على مستهلكي الشوكولاتة بعدما استنزف المصنعون مخزونهم من الحبوب الرخيصة.
وتوقعت بعض شركات الشوكولاتة الكبرى أن تحد أسعار الكاكاو غير المسبوقة من نمو أرباحها هذا العام وسط مزيد من التباطؤ في الطلب على منتجاتها الأغلى ثمنا.
وقال بول جولز المحلل المالي "الذعر موجود بالفعل في السوق لكن من المحتمل أن يزداد".
وأوضح جولز أن الأمراض التي تؤثر حاليا على أشجار الكاكاو في المنطقة الأكثر إنتاجا في غرب أفريقيا أصبحت أسوأ بكثير مما كانت عليه في السنوات الأخيرة، وأنه لا يوجد علاج سوى قطع الأشجار وإعادة زراعتها.
وسجلت العقود الآجلة للكاكاو في لندن مستوى غير مسبوق عند 4916 جنيها إسترلينيا للطن المتري اليوم الجمعة. وتضاعفت الأسعار منذ بداية العام الماضي.
في نيويورك، سجلت العقود الآجلة مستوى مرتفعا جديدا عند 6030 دولارا أميركيا للطن اليوم الجمعة وارتفعت في أحدث التداولات 0.5 بالمئة إلى 5827 دولارا، بعد أن تضاعفت تقريبا منذ بداية العام الماضي.
وتوقع استطلاع، أجرته رويترز الأسبوع الماضي، عجزا عالميا قدره 375 ألف طن في موسم الكاكاو 2024/2023، أي أكثر من ضعفي ما أشار إليه الاستطلاع السابق في أغسطس، ويمثل العجز الثالث على التوالي للسوق.

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