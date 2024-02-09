"إيكواس" تدعو إلى الوحدة بعد انسحاب ثلاث دول أعضاء

أطلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، دعوة إلى الوحدة بعد اجتماع طارئ بشأن الوضع في السنغال وإعلان انسحاب ثلاث دول أعضاء.

وعقد وزراء الخارجية والدفاع في الدول الأعضاء في المجموعة محادثات طارئة خلف أبواب مغلقة استمرت ساعات الخميس. ويتوقع أن يصدروا بياناً ختامياً اليوم الجمعة.

في كلمته الافتتاحية، وصف عمر أليو توراي رئيس مفوضية المجموعة، الوضع في السنغال بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية بشكل مفاجئ من 25 فبراير الجاري إلى 15 ديسمبر المقبل بأنها "تطور مقلق" قبل أن يدعو الدول الأعضاء إلى تشكيل جبهة موحدة.

وأكد الدبلوماسي الغامبي من العاصمة النيجيرية أبوجا أنه "إذا كان هناك وقت يجب أن تظل فيه إكواس موحدة، فهو الآن".

من جانبه، حض يوسف ميتاما توغار، رئيس مجلس الوساطة والأمن، التابع للمنظمة الإقليمية، النيجر ومالي وبوركينا فاسو على التراجع عن قرارها الانسحاب من المجموعة.

ولفت توغار إلى أن انسحاب دول الساحل الثلاث "سيتسبّب بصعوبات إضافية للسكان".

وتضمن المجموعة لمواطني دولها الخمس عشرة الأعضاء، إمكان السفر إلى أي من هذه الدول من دون تأشيرة والاستقرار فيها للعمل أو الإقامة.

وأثار إعلان انسحاب بوركينا فاسو والنيجر ومالي من إيكواس الأسبوع الماضي قلق مئات الآلاف من مواطني الدول الثلاث وبينهم تجار.

وأضاف توغار، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الخارجية النيجيري، "نحن أقوى معًا كجماعة".