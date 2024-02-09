الأحد 11 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

استهداف زوارق مفخخة وصواريخ «حوثية» في اليمن

بارجة حربية خلال استهداف مواقع حوثية في اليمن (من المصدر)
10 فبراير 2024 01:17

عدن، واشنطن (الاتحاد، وكالات)

أخبار ذات صلة
«الرئاسي اليمني»: دعم الجهود الأممية لاستئناف العملية السياسية
محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، أمس، شن ضربات ضد 4 زوارق مفخخة و7 صواريخ مضادة للسفن في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة جماعة الحوثي باليمن.
وقالت «سنتكوم» في بيان، إن «قوات القيادة المركزية الأميركية نفذت الخميس بين الساعة 14:00 و18:00 بتوقيت غرينتش، 7 ضربات للدفاع عن النفس ضد 4 زوارق مسيرة حوثية مفخخة من دون بحار، و7 صواريخ كروز متحركة مضادة للسفن كانت مستعدة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر».
وأضاف البيان: «حددت القيادة المركزية هذه الصواريخ والزوارق المسيرة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديداً وشيكاً لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة».
وتابع: «ستحمي هذه الإجراءات حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية».
ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها في البحر الأحمر.
وفي سياق متصل، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن «الهجمات التي يشنّها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر، لها تأثير على أسعار التأمين وأسعار الشحن العالمية، وقد رصدنا انخفاض حركة المرور عبر البحر الأحمر إلى النصف تقريباً، ما يعني أن السفن تستغرق مسافة أطول تبلغ 3200 ميل، ما يضيف 9 أيام ويرفع تكاليف التأمين».
وتقول واشنطن ولندن إن الضربات هدفها تقليص قدرات الحوثيين على تهديد حركة الملاحة.
وقبل أيام عدة، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إن التكتل يقترب خلال أسابيع من إطلاق مهمة بحرية خاصة، لحماية السفن في البحر الأحمر.
وأضاف المتحدث بيتر ستانو، أن «المهمة البحرية من شأنها مساعدة السفن المارة في البحر الأحمر على تجنب أي هجمات»، من دون إشارة إلى طبيعة هذه المهمة التي وصفها بأنها ستسهم في ضمان حرية الملاحة.
وكان مسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أشار الأسبوع الماضي إلى هذه المهمة، ووصفها بأنها «دفاعية بحتة»، وذكر أن عملية الاتحاد الأوروبي سيطلق عليها اسم «أسبيديس»، ويتمثل تفويضها في حماية التجارة واعتراض الهجمات، لكنها لن تشارك في شن ضربات على الحوثيين.

الأزمة في اليمن
اليمن
الأزمة اليمنية
القيادة المركزية الأميركية
جماعة الحوثي الإرهابية
البحر الأحمر
آخر الأخبار
حسام الملحم المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"9 ياردز كومينيكشنز"
اقتصاد
حسام الملحم المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"9 ياردز كومينيكشنز" لـ"الاتحاد": التخطيط الجيد أساس النجاح
9 فبراير 2024
حمدان بن زايد يكرم الفائزين بالدورة الأولى من «جائزة حمدان بن زايد البيئية»
علوم الدار
حمدان بن زايد يكرم الفائزين بالدورة الأولى من «جائزة حمدان بن زايد البيئية»
اليوم 20:49
شعار وزارة الداخلية
علوم الدار
«الداخلية» تؤكد جاهزيتها واستعدادها للتعامل مع المنخفض الجوي
اليوم 19:46
شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه مناشدة للسائقين
اليوم 18:41
رئيسة المجر المستقيلة كاتالين نوفاك
الأخبار العالمية
رئيسة المجر تستقيل ووزيرة العدل تنهي مسيرتها السياسية
اليوم 21:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©