استهداف زوارق مفخخة وصواريخ «حوثية» في اليمن

عدن، واشنطن (الاتحاد، وكالات)

أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، أمس، شن ضربات ضد 4 زوارق مفخخة و7 صواريخ مضادة للسفن في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة جماعة الحوثي باليمن.

وقالت «سنتكوم» في بيان، إن «قوات القيادة المركزية الأميركية نفذت الخميس بين الساعة 14:00 و18:00 بتوقيت غرينتش، 7 ضربات للدفاع عن النفس ضد 4 زوارق مسيرة حوثية مفخخة من دون بحار، و7 صواريخ كروز متحركة مضادة للسفن كانت مستعدة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر».

وأضاف البيان: «حددت القيادة المركزية هذه الصواريخ والزوارق المسيرة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديداً وشيكاً لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة».

وتابع: «ستحمي هذه الإجراءات حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية».

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها في البحر الأحمر.

وفي سياق متصل، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن «الهجمات التي يشنّها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر، لها تأثير على أسعار التأمين وأسعار الشحن العالمية، وقد رصدنا انخفاض حركة المرور عبر البحر الأحمر إلى النصف تقريباً، ما يعني أن السفن تستغرق مسافة أطول تبلغ 3200 ميل، ما يضيف 9 أيام ويرفع تكاليف التأمين».

وتقول واشنطن ولندن إن الضربات هدفها تقليص قدرات الحوثيين على تهديد حركة الملاحة.

وقبل أيام عدة، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إن التكتل يقترب خلال أسابيع من إطلاق مهمة بحرية خاصة، لحماية السفن في البحر الأحمر.

وأضاف المتحدث بيتر ستانو، أن «المهمة البحرية من شأنها مساعدة السفن المارة في البحر الأحمر على تجنب أي هجمات»، من دون إشارة إلى طبيعة هذه المهمة التي وصفها بأنها ستسهم في ضمان حرية الملاحة.

وكان مسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أشار الأسبوع الماضي إلى هذه المهمة، ووصفها بأنها «دفاعية بحتة»، وذكر أن عملية الاتحاد الأوروبي سيطلق عليها اسم «أسبيديس»، ويتمثل تفويضها في حماية التجارة واعتراض الهجمات، لكنها لن تشارك في شن ضربات على الحوثيين.