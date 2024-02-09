دعم إقليمي ودولي لاجتماع «الرئاسات الثلاث» في ليبيا للتوافق على الانتخابات

حسن الورفلي (بنغازي)

تحشد الأطراف الإقليمية والدولية المعنية في ليبيا لاجتماع ثلاثي يضم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، وذلك بهدف توافق الأطراف الثلاثة على القوانين الانتخابية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية، بحسب ما أكده مصدر برلماني ليبي لـ«الاتحاد».

وأشار المصدر الليبي إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدعم اجتماع «الرئاسات الثلاث» بهدف تنظيم اجتماع تحضيري تستضيفه تونس العاصمة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً وجود دعم من دول عربية وأجنبية لهذا الاجتماع بهدف تسريع وتيرة الحل السياسي في ليبيا، لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية اللازمة في أقرب وقت ممكن.

ولفت المصدر إلى أن المجلس الرئاسي ومجلس الدولة سيمثلان الكيانات السياسية والعسكرية والتنفيذية في غرب البلاد على أن يكون مجلس النواب الليبي ممثلاً عن الكيانات السياسية والعسكرية التي توجد في شرق البلاد، مشيراً إلى وجود رفض أممي ودولي لإطالة أمد الأزمة الليبية.

وتعثرت جهود المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي خلال الأسابيع الماضية بشأن عقد اجتماع للأطراف الخمسة في ليبيا، وذلك بسبب أزمة عدم الثقة بين عدد من المكونات السياسية والعسكرية في البلاد، ما دفع البعثة الأممية للبحث عن حلول أخرى تمكنها من إنجاز العملية الانتخابية بشكل كامل.