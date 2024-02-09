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تحذيرات أممية من مخاطر التصعيد العسكري في رفح

تصاعد الدخان في رفح (أ ف ب)
10 فبراير 2024 01:16

غزة (الاتحاد)

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حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» من خطورة التصعيد العسكري في محافظة رفح الجنوبية في قطاع غزة، التي نزح إليها أكثر من مليون شخص، داعيةً إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، والإفراج الآمن والفوري عن جميع الرهائن.
وأوضحت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» كاثرين راسل، أن «تصعيد القتال في رفح سيمثل تحولاً مدمراً آخر في الحرب التي تفيد التقارير بأنها أودت بحياة أكثر من 27 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال».  
وأشارت إلى أن «آلاف المدنيين قد يلقون حتفهم بسبب استمرار أعمال العنف أو نقص الخدمات الأساسية وانقطاع المساعدات الإنسانية»، مشددةً على ضرورة حماية المستشفيات والملاجئ والأسواق وشبكات المياه المتبقية في غزة واستمرارها في العمل.

رفح
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