الرئيس الأوكراني يقيل رئيس هيئة الأركان العامة للجيش

أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، سيرهي شابتالا، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش.

وعيّن زيلينسكي، الميجر جنرال أناتولي بارهيليفيتش رئيسا جديدا لهيئة الأركان العامة الأوكرانية.

ووصف زيلينسكي، في كلمة مصورة، بارهيليفيتش بأنه "شخص خبير يفهم مهام" هذه الأزمة و"الأهداف الأوكرانية".

وقال إن تعييين بارهيليفيتش جاء بناء على توصية القائد العام الجديد للقوات المسلحة أولكسندر سيرسكي الذي عُيّن الخميس بدلا من الجنرال فاليري زالوجني.

وهذا أكبر تغيير لكبار القادة العسكريين في أوكرانيا منذ اندلاع الأزمة الحالية في فبراير 2022.