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بايدن وشولتس يبحثان تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا

الرئيس الأميركي بايدن يلتقي شولتس في البيت الأبيض
10 فبراير 2024 01:05

أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس ركّزت على مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا في وقت تعطّل الخلافات السياسية في واشنطن إقرار حزمة دعم أميركية جديدة من المساعدات بمليارات الدولارات.
تعد الولايات المتحدة أكبر داعم عسكري لكييف فيما تحل ألمانيا في المرتبة الثانية. يأتي اجتماع شولتس وبايدن بعد نحو عامين على بدء الأزمة الأوكرانية الحالية.
أرسلت واشنطن وبرلين، إلى جانب غيرهما من الدول الغربية، مختلف أنواع الأسلحة والدعم إلى أوكرانيا.
وقبل مغادرته متوجّها إلى واشنطن الخميس، حضّ شولتس الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على تكثيف الجهود لتقديم الدعم إلى أوكرانيا.
وقال إن على حلفاء أوكرانيا الغربيين أن "يبعثوا برسالة واضحة جدا" بعدم تراجع الدعم لأوكرانيا، "بل سيتواصل لمدة كافية وسيكون كبيرا بما يكفي".
والخميس، التقى المستشار الألماني العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين في حفل عشاء في العاصمة الأميركية واشنطن، ودعا في ختامه إلى دعم أوكرانيا على جانبي المحيط الأطلسي.
وكتب، على موقع "اكس" (تويتر سابقا) "كان من الجيد التحدث مجددا مع أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من كلا الجانبين. أوكرانيا بحاجة إلى دعمنا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها".

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