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زيلينسكي يطالب بمزيد من المساعدات الأميركية

زيلينسكي يطالب بمزيد من المساعدات الأميركية
10 فبراير 2024 08:33

طالب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بمزيد من المليارات من المساعدات الأميركية لتعزيز قدرات الدفاع لدى كييف، وذلك خلال لقاء مع مشرعين من واشنطن.

وقال زيلينسكي في كييف مساء الجمعة "أنا مقتنع أن الكونجرس سيتخذ القرار لدعم أوكرانيا بالمساعدات اللازمة. سيقوي هذا دفاعنا".

ونشر زيلينسكي مقطع فيديو للمحادثة مع أعضاء مجلس النواب الأميركي على موقع "إكس". وقد أوقف المجلس المساعدات، حيث أبلغ الرئيس السابق دونالد ترامب الجمهوريين بأنه لا يرغب في تمرير المساعدات، التي تم ربط تمريرها بقانون بشأن الهجرة إلى الولايات المتحدة.
وخلال كلمته التلفزيونية المسائية، تحدث زيلينسكي عن الحاجة إلى أسلحة طويلة المدى، "خاصة صواريخ «اتاكمز» التي يبلغ مداها 300 كيلومتر، والتي للأسف، لم يتم التوصل بعد إلى قرار بشأنها".

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المصدر: د ب أ
فلاديمير زيلينسكي
أوكرانيا
أميركا
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