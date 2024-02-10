قائد الجيش الألماني يلتقي مع نظيره الأوكراني

التقى قائد الجيش الألماني كارستن بروير مع قائد الجيش الأوكراني المعين حديثا أولكسندر سيرسكي لإجراء محادثات في كييف بشأن المزيد من المساعدات الألمانية. وخلال أول يوم كامل في منصبه الجديد، أطلع سيرسكي نظيره الألماني بروير يوم الجمعة على الوضع على الجبهة وأعرب عن شكره لألمانيا لمساعدتها في تعزيز قوة الجيش الأوكراني، حسبما أعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف مساء الجمعة على موقع إكس للتواصل الاجتماعي، وأرفق إعلانه بصور.



وكتب عميروف باللغة الإنجليزية "تمت مناقشة احتياجات قوات الدفاع الأوكرانية من أسلحة وذخيرة وأنظمة دفاع جوي". وأضاف أن الجانبين ركزا على "التعاون المثمر والتواصل الفعال وتبادل الخبرات". وحل سيرسكي محل فاليري زالوجني يوم الخميس في خطوة كانت متوقعة بشدة من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي.