الأحد 11 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

دول الاتحاد الأوروبي تتفق على قواعد جديدة بشأن الديون

دول الاتحاد الأوروبي تتفق على قواعد جديدة بشأن الديون
10 فبراير 2024 09:20

اتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إدخال إصلاحات على قواعد الديون في الاتحاد، وفقا للرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وتستهدف الإصلاحات تحسين دراسة الوضع المالي الفردي لكل دولة في الاتحاد الأوروبي والسماح للدول الأعضاء المثقلة بالديون بمزيد من المرونة لخفض الدين والعجز في الميزانية.
وفي الوقت نفسه، تشمل الإصلاحات وضع حد أدنى من المتطلبات لخفض نسب الدين للدول المثقلة بالديون. وعلى الرغم من توصل وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق في نهاية العام الماضي، لا يزال يتعين عليهم التفاوض بشأنه مع البرلمان الأوروبي. 

أخبار ذات صلة
«الاتحاد الأوروبي» يتفق على قواعد جديدة بشأن الديون
روسيا تعلّق على احتمال مصادرة أصولها في دول غربية
المصدر: د ب أ
الاتحاد الأوروبي
آخر الأخبار
حاكم عجمان وولي عهده يؤديان صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن خليفة البلوشي
علوم الدار
حاكم عجمان وولي عهده يؤديان صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن خليفة البلوشي
اليوم 18:03
أبوظبي
علوم الدار
توقعات بطقس غير مستقر وسقوط أمطار غدا
اليوم 17:53
الكازاخستانية ريباكينا بطلة «تنس مبادلة أبوظبي»
الرياضة
الكازاخستانية ريباكينا بطلة «تنس مبادلة أبوظبي»
اليوم 19:03
محمد بن راشد يلتقي عدداً من وزراء المالية العرب
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي عدداً من وزراء المالية العرب
اليوم 19:03
دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة
علوم الدار
العمل عن بُعد لموظفي حكومة الشارقة غداً
اليوم 18:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©