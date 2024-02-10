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زلزال بقوة 5.6 درجة يهز جزيرة مينداناو بالفلبين

زلزال بقوة 5.6 درجة يهز جزيرة مينداناو بالفلبين
10 فبراير 2024 12:56

قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن، زلزالاً بقوة 5.6 درجة هز جزيرة مينداناو بالفلبين اليوم السبت.
وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.
وفي قراءة مختلفة، قالت وكالة رصد الزلازل الفلبينية، إن الزلزال كان بقوة 5.9 درجة وعلى عمق 27 كيلومترا. وأضافت أنها لا تتوقع حدوث أضرار لكن من الممكن أن تكون هناك توابع.
وقالت السلطات إن رجال الإنقاذ الذين يبحثون عن عشرات المفقودين في انهيار أرضي وقع في وقت سابق في بلدة ماكو بإقليم دافاو دي أورو بجنوب الفلبين اضطروا إلى وقف عملياتهم بسبب الزلزال.
وكانت أمطار غزيرة قد هطلت على الإقليم في الأسابيع القليلة الماضية مما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

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المصدر: رويترز
زلزال
الفلبين
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