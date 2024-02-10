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جنوب أفريقيا تواجه أكبر انقطاع للتيار الكهربائي

جنوب أفريقيا تواجه أكبر انقطاع للتيار الكهربائي
10 فبراير 2024 15:37

تواجه جنوب أفريقيا أكبر انقطاع للتيار الكهربائي على مستوى البلاد خلال شهور، بعدما أعلنت شركة إيسكوم للكهرباء، المملوكة للدولة، أنها سوف تطبق ما يطلق عليه المرحلة السادسة من انقطاع الكهرباء -حيث ستزيل ستة آلاف ميجا واط من الطلب من الشبكة- من منتصف ليل السبت ولحين إشعار آخر.

 ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إيسكوم القول في بيان نشر على منصة "إكس" أن الانقطاع المتزايد يأتي حتى بعدما أعادت الشركة وحدتي توليد إلى الخدمة خلال الـ24 ساعة الماضية، مع توقف نشاط حدتين أخريين.

  ووفقا للبيان: "جاء ذلك بالتزامن مع الحاجة لتجديد سدود التخزين التي تم ضخها استعداداً للأسبوع المقبل، مما استوجب تنفيذ المرحلة السادسة من تخفيف الأحمال من منتصف الليل حتى إشعار آخر". 

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المصدر: د ب أ
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