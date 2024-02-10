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روسيا تحبط هجوما على سفن في البحر الأسود

جندي أوكراني يراقب سفينة شحن في البحر الأسود
10 فبراير 2024 17:03

قالت روسيا، اليوم السبت، إنها أحبطت هجوما بطائرات مسيرة على "سفن نقل مدنية" روسية، مساء أمس الجمعة، في جنوب غرب البحر الأسود.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان منشور على تطبيق "تلغرام"، أن مركبة مسيرة بحرية اشتركت في الهجوم دُمرت وأن نيران المدفعية أو الحرب الإلكترونية عطّلت بقية المركبات المسيرة.
والبحر الأسود ممر حيوي لصادرات الحبوب الروسية والأوكرانية.
كان الجيش الروسي أعلن اعتراض 19 طائرة مسيّرة خلال ليل الخميس الجمعة في اتجاه أربع مناطق من البلاد وفي أجواء البحر الأسود.
وكثفت أوكرانيا، في الأشهر الأخيرة، هجماتها بطائرات مسيّرة وصواريخ على الأراضي الروسية مستهدفة بصورة خاصة مناطق حدودية وكذلك العاصمة موسكو ومدينة سان بطرسبرغ (شمال).

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
سفن
هجوم
البحر الأسود
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