الأحد 11 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إيطاليا تحتجز سفينة لإنقاذ المهاجرين في البحر

سفينة "أوشن فايكينغ" لإنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط
10 فبراير 2024 23:31

احتجت منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه"، اليوم السبت، على احتجاز السلطات الإيطالية السفينة الإنسانية "أوشن فايكينغ" التابعة لها، للمرة الثالثة منذ نوفمبر الماضي.
وذكرت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من مرسيليا (جنوب فرنسا) مقراً والمتخصصة في مساعدة المهاجرين في البحر، أنّ سفينتها وصلت الجمعة إلى ميناء برينديزي الإيطالي على ساحل البحر الأدرياتيكي وعلى متنها 261 مهاجراً بعدما أنقذتهم، وتبلغت على الفور أمراً بالاحتجاز لمدة 20 يوماً ودفع غرامة قدرها 3333 يورو.
واستنكرت المنظمة أمر الاحتجاز، في بيان، مؤكدةً أنه يستند إلى "تصريحات كاذبة من زوارق استطلاع".
وأوضحت صوفي بو المديرة العامة للمنظمة غير الحكومية، في حديث صحفي، أنّ أمر الاحتجاز يعود إلى عملية الإنقاذ الأخيرة التي قامت بها السفينة.
وقالت بو "في الواقع، حصلنا في البداية على موافقة (من الليبيين)، قبل (أن يصدر) حظر في اللحظة الأخيرة"، موضحة أنه لدى مغادرة السفينة "أوشن فايكينغ" المنطقة حسبما طُلب منها، "اقترب" قارب صغير يقل لاجئين إلى مسافة "خمسة أمتار" من السفينة وقد "أصيبوا بالذعر" لرؤيتها تغادر. وفي مواجهة هذا الوضع "الخطير جداً"، ومع تعرض القارب الصغير لخطر انقلاب، تم إنقاذ هؤلاء المهاجرين أخيرًا.
وتابعت بو، المشاركة في تأسيس منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه"، قائلةً "نحن نحترم القانون البحري بدقة"، معربةً عن أسفها لأن السلطات الإيطالية "لم تطلب من طاقمنا توضيحات حتّى"، لدى وصوله. وأضافت أن المنظمة ستقدّم اعتراضاً على الاحتجاز.

أخبار ذات صلة
«الهجرة الدولية»: مقتل 100 مهاجر غير شرعي بـ«المتوسط»
توقيف 57 مهاجراً عند السواحل الجنوبية للمغرب
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سفينة إنقاذ
المهاجرون
البحر الأبيض المتوسط
آخر الأخبار
حاكم عجمان وولي عهده يؤديان صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن خليفة البلوشي
علوم الدار
حاكم عجمان وولي عهده يؤديان صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن خليفة البلوشي
اليوم 18:03
أبوظبي
علوم الدار
توقعات بطقس غير مستقر وسقوط أمطار غدا
اليوم 17:53
الكازاخستانية ريباكينا بطلة «تنس مبادلة أبوظبي»
الرياضة
الكازاخستانية ريباكينا بطلة «تنس مبادلة أبوظبي»
اليوم 19:03
محمد بن راشد يلتقي عدداً من وزراء المالية العرب
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي عدداً من وزراء المالية العرب
اليوم 19:03
دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة
علوم الدار
العمل عن بُعد لموظفي حكومة الشارقة غداً
اليوم 18:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©