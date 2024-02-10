السنغال.. بوادر أزمة بعد مقتل طالب خلال قمع تظاهرات

دكار (وكالات)

تلوح بوادر أزمة متزايدة في السنغال بعد قمع تظاهرات قتل فيها شاب، أمس، وسط اضطرابات مستمرة منذ أيام عدة احتجاجاً على إرجاء الانتخابات الرئاسية.

وجرت تظاهرات ضد إرجاء الاستحقاق الرئاسي، الجمعة، في دكار، كما في عدد من المدن ولا سيما سان لويس في شمال السنغال حيث قتل الطالب الجامعي.

وفي دكار، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين حاولوا التجمع عند مشارف ساحة الأمة في يوم شكل اختبارا لتوازن القوى بين السلطة والمجتمع المدني والمعارضة.

وهذه التعبئة على كامل الأراضي السنغالية هي أول حركة احتجاج واسعة النطاق منذ تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة بالأساس في 25 فبراير، في قرار أثار أزمة سياسية خطيرة وأدخل البلاد في فترة من الاضطرابات.

وفي العاصمة، قطعت السلطات الطريق السريع ومحاور مهمة، وأغلقت كل المنافذ إلى ساحة الأمة.

ورد متظاهرون بالرشق بالحجارة وإقامة حواجز بألواح الخشب والأحجار وبإحراق إطارات، حيث انطلقت الاحتجاجات قبل ظهر أمس، مع إضرابات في المدارس.

وأثار إرجاء الانتخابات لعشرة شهور موجة احتجاجات اجتاحت مواقع التواصل، ونددت المعارضة بما اسمته «انقلاب دستوري» مشتبهة بمناورة لتفادي هزيمة مرشح المعسكر الرئاسي، بل ربما لإبقاء ماكي سال في السلطة لسنوات إضافية.