إصابة 8 جنود ومدني بهجوم إرهابي بالنيجر

نيامي (وكالات)

أصيب ثمانية جنود ومدني بجروح في النيجر في هجوم نفذه إرهابيون، في منطقة أغاديز (شمالاً) قرب الجزائر، حسبما أعلنت وزارة الدفاع النيجرية أمس.

واستهدف الهجوم مفرزة للقوات المسلحة النيجرية توفر الحراسة على طريق أرليت - تباراكات، في منطقة أرليت الصحراوية (شمالاً)، بحسب بيان للوزارة بثته الإذاعة العامة.

وقالت الوزارة إن ثمانية جنود ومدنياً أصيبوا خلال الهجوم الذي نفذه إرهابيون بالسلاح يستقلون تسع مركبات.

وأكدت أنّ ردّ الجنود ألحق أضراراً بشرية ومادية كبيرة بالمهاجمين، موضحةً أنّ عشرة مهاجمين قتلوا وأُسر آخر.

كذلك أفادت الوزارة بأن الجيش دمر مركبات عدة للمهاجمين.

وأضافت أنه تم أيضاً ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة وملابس عسكرية.

ومنتصف أبريل الماضي، قتل خمسة جنود نيجريين بأيدي مسلحين فيما كانوا يرافقون قافلة لعمال مناجم الذهب إثر مغادرتها موقع تشيباراكاتن.