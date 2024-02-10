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مقتل ضابط شرطة و3 إرهابيين في باكستان

أرشيفية
11 فبراير 2024 01:13

إسلام آباد (وكالات)

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شنّ مسلحون مجهولون، أمس، هجوماً على سيارة للشرطة في منطقة «ديرة إسماعيل خان» شمال غرب باكستان، ما أدى إلى مقتل ضابط في الشرطة.
 وأوضحت مصادر أمنية أن قوات الشرطة ردت على المسلحين الذين شنوا الهجوم وتمكنت من القضاء على ثلاثة إرهابيين، مضيفة أن قوات الأمن طوقت الموقع وشنت عملية تمشيط للبحث عن أي عناصر أخرى على صلة بالمهاجمين.
ويشهد المجتمع الباكستاني مجدداً ارتفاعاً في أعمال العنف التي يقودها إرهابيون، بما في ذلك التفجيرات الانتحارية التي تستخدمها الجماعات الإرهابية كأداة. وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الباكستاني، أنور الحق كاكار، مراراً وتكراراً بأن الحكومة الباكستانية عازمة على اقتلاع الإرهاب والتشدد من المجتمع الباكستاني.

باكستان
الشرطة الباكستانية
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