الأحد 11 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الرئاسي اليمني»: دعم الجهود الأممية لاستئناف العملية السياسية

«الرئاسي اليمني»: دعم الجهود الأممية لاستئناف العملية السياسية
11 فبراير 2024 01:13

عدن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» يفتح مسارات جديدة لتسريع وتنويع تطوير التقنيات الصناعية
محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء اليمن

جدد الرئاسي اليمني تأكيده دعم جهود الأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص، من أجل استئناف عملية سياسية شاملة، مطالباً الوسيط الأممي بأهمية التركيز على أفعال جماعة الحوثي لا أقوالها، للتحقق من جديتهم في التعاطي مع جهود السلام. 
جاء ذلك خلال استقبال رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أمس، بقصر معاشيق، المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك.
واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من المبعوث الأممي إلى إحاطة بشأن نتائج اتصالاته وجولته الأخيرة في المنطقة، ومستجدات مساعيه المنسقة مع الأشقاء والأصدقاء من أجل استئناف عملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وتطرق اللقاء إلى تطورات الوضع اليمني، والضغوط الدولية المطلوبة لدفع جماعة الحوثي نحو التعاطي الجاد مع مساعي السلام، وإنهاء معاناة الشعب اليمني، واستعادة مؤسساته الشرعية.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تأكيد دعم المجلس والحكومة لجهود الأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص، والحرص على تقديم كافة التسهيلات للوفاء بمهامه ومسؤولياته المشمولة بقرارات الشرعية الدولية وعلى وجه الخصوص القرار 2216.
وأشار الرئيس إلى أهمية تركيز الوسيط الأممي على أفعال وليس أقوال جماعة الحوثي للتحقق من جديتهم في التعاطي مع جهود السلام، بما في ذلك إنهاء حصارهم لمدينة تعز، والقيود المفروضة على حركة الأموال والسلع ومرتبات الموظفين، ووقف تصعيدهم الحربي، وهجماتهم على المنشآت والأعيان المدنية، وانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان.

اليمن
الأمم المتحدة
الحوثي
مجلس القيادة الرئاسي اليمني
رشاد العليمي
آخر الأخبار
منصور بن زايد يشهد سباق كأس رئيس الدولة للقدرة
الرياضة
منصور بن زايد يشهد سباق كأس رئيس الدولة للقدرة
اليوم 17:39
أبوظبي
علوم الدار
توقعات بطقس غير مستقر وسقوط أمطار غدا
اليوم 17:53
الكازاخستانية ريباكينا بطلة «تنس مبادلة أبوظبي»
الرياضة
الكازاخستانية ريباكينا بطلة «تنس مبادلة أبوظبي»
اليوم 19:03
محمد بن راشد يلتقي عدداً من وزراء المالية العرب
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي عدداً من وزراء المالية العرب
اليوم 19:03
دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة
علوم الدار
العمل عن بُعد لموظفي حكومة الشارقة غداً
اليوم 18:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©