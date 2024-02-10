«الرئاسي اليمني»: دعم الجهود الأممية لاستئناف العملية السياسية

عدن (الاتحاد)

جدد الرئاسي اليمني تأكيده دعم جهود الأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص، من أجل استئناف عملية سياسية شاملة، مطالباً الوسيط الأممي بأهمية التركيز على أفعال جماعة الحوثي لا أقوالها، للتحقق من جديتهم في التعاطي مع جهود السلام.

جاء ذلك خلال استقبال رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أمس، بقصر معاشيق، المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك.

واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من المبعوث الأممي إلى إحاطة بشأن نتائج اتصالاته وجولته الأخيرة في المنطقة، ومستجدات مساعيه المنسقة مع الأشقاء والأصدقاء من أجل استئناف عملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتطرق اللقاء إلى تطورات الوضع اليمني، والضغوط الدولية المطلوبة لدفع جماعة الحوثي نحو التعاطي الجاد مع مساعي السلام، وإنهاء معاناة الشعب اليمني، واستعادة مؤسساته الشرعية.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تأكيد دعم المجلس والحكومة لجهود الأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص، والحرص على تقديم كافة التسهيلات للوفاء بمهامه ومسؤولياته المشمولة بقرارات الشرعية الدولية وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

وأشار الرئيس إلى أهمية تركيز الوسيط الأممي على أفعال وليس أقوال جماعة الحوثي للتحقق من جديتهم في التعاطي مع جهود السلام، بما في ذلك إنهاء حصارهم لمدينة تعز، والقيود المفروضة على حركة الأموال والسلع ومرتبات الموظفين، ووقف تصعيدهم الحربي، وهجماتهم على المنشآت والأعيان المدنية، وانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان.