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رئيس إندونيسيا يدعو للاحتفال بالتنوع الثقافي

احتفالات في إندونيسيا بمناسبة رأس السنة الصينية الجديدة
11 فبراير 2024 00:48

شجع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو السكان على الاحتفال بالتنوع الثقافي وتعزيز روح الأخوة بين بعضهم البعض، في إطار الاحتفال بالعام الصيني الجديد.
ونقلت صفحة الرئيس على تطبيق "إنستجرام" عنه القول: "بدءا من عام التنين في عام 2024، دعونا نحتفل معا بتنوعنا الثقافي، الذي يثري أخوّتنا وتعاوننا فيما بيننا"، بحسب ما ذكرته وكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء اليوم السبت.
وأعرب ويدودو عن أمله في أن تؤدي روح الشجاعة والحرص على تحقيق النجاح إلى إيصال الأمة الإندونيسية إلى مستقبل مفعم بالأمل والازدهار للجميع.
كما نقل الرئيس تمنياته الطيبة للجالية الصينية الإندونيسية وجميع المقيمين الآخرين الذين يحتفلون بهذه المناسبة.

المصدر: د ب أ
التنوع الثقافي
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