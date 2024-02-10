الأحد 11 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الإنقاذ الدولية» تحذر من الأوضاع الإنسانية للنازحين الأفغان

«الإنقاذ الدولية» تحذر من الأوضاع الإنسانية للنازحين الأفغان
11 فبراير 2024 01:14

إسلام آباد (وكالات)

أخبار ذات صلة
واشنطن تمدد حالة الطوارئ الإنسانية بشأن أفغانستان
الاتحاد الأوروبي "متفائل" قبيل مؤتمر للأمم المتحدة حول أفغانستان

حذرت لجنة الإنقاذ الدولية من أن أكثر من نصف مليون أفغاني، تم ترحيلهم من باكستان، خلال الأشهر الماضية، ويواجهون مستقبلاً قاتماً لدى عودتهم إلى بلادهم. 
وأضافت اللجنة أن أفغانستان تعاني من «احتياجات إنسانية مرتفعة للغاية وانعدام الأمن الغذائي». وقالت اللجنة ومقرها نيويورك، في بيان صحفي أمس الأول إن «أفغانستان تستضيف حالياً أكثر من ستة ملايين نازح، داخلياً، مما يضع ضغطاً هائلاً على بلد، يواجه اقتصاداً هشاً وبنية تحتية محدودة للرعاية الصحية». 
يذكر أنه في أكتوبر 2023، حددت الحكومة الباكستانية مهلة شهر واحد لـ1.7 مليون لاجئ أفغاني، لا يحملون تصاريح إقامة لمغادرة باكستان بشكل طوعي. ومنذ ذلك الحين، غادر نحو نصف مليون أفغاني باكستان، حسب الأمم المتحدة. 
وفي وقت سابق، أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه مضطر لخفض المساعدات المنقذة للحياة لما لا يقل عن أربعة ملايين شخص في أفغانستان بسبب نقص التمويل.
ودعا البرنامج إلى توفير التمويل العاجل لعملياته في البلاد، حيث يتفاقم الجوع وتكابد العائلات الأزمة تلو الأخرى.
وقالت الوكالة الأممية في بيان تحذيري إن الجوع الكارثي يمكن أن ينتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء أفغانستان، وشددت على أنه إذا لم يستمر الدعم الإنساني، فسيحتاج مئات الآلاف من الأشخاص إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة.
وتعد أفغانستان أكثر عرضة لخطر المجاعة منذ ربع قرن، حيث يتبع حوالي نصف العائلات أساليب للتأقلم مع الأزمات في سبيل البقاء على قيد الحياة. 
بالنسبة للملايين في أفغانستان، تُعد المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي الآن «شريان الحياة الأخير».

أفغانستان
آخر الأخبار
منصور بن زايد يشهد سباق كأس رئيس الدولة للقدرة
الرياضة
منصور بن زايد يشهد سباق كأس رئيس الدولة للقدرة
اليوم 17:39
أبوظبي
علوم الدار
توقعات بطقس غير مستقر وسقوط أمطار غدا
اليوم 17:53
الكازاخستانية ريباكينا بطلة «تنس مبادلة أبوظبي»
الرياضة
الكازاخستانية ريباكينا بطلة «تنس مبادلة أبوظبي»
اليوم 19:03
محمد بن راشد يلتقي عدداً من وزراء المالية العرب
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي عدداً من وزراء المالية العرب
اليوم 19:03
دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة
علوم الدار
العمل عن بُعد لموظفي حكومة الشارقة غداً
اليوم 18:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©