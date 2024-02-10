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ألمانيا: تعهدات برلين لـ«الناتو» ستتأخر

جنود من الجيش الألماني (أرشيفية)
11 فبراير 2024 01:13

برلين (وكالات)

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أقر المفتش العام للجيش الألماني كارستن بروير، في مقابلة صحيفة، بأن ألمانيا ستحتاج إلى وقت أكثر من المخطط له لتفي بالالتزام بإسهاماتها العسكرية في مجال الدفاع في إطار حلف شمال الأطلسي «ناتو». 
ولدى سؤاله عما إذا كانت هناك إمكانات عسكرية تعهدت بها الحكومة الألمانية، لكن لا يمكن على الأرجح توفيرها لحلف «الناتو» إلا لاحقاً، أجاب: «موجودة بالتأكيد». 
وأوضح أن قيادة الجيش على تواصل دائم بشأن الوضع مع القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا كريستوفر كافولي.
وفي إطار استراتيجية حلف شمال الأطلسي الجديدة في مجالي الردع والدفاع، ترغب ألمانيا في الحفاظ على 35 ألف جندي في حالة تأهب شديد في المستقبل.
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أعلن عن برنامج تسليح لمرة واحدة بقيمة 100 مليار يورو «107 مليارات دولار» لتحديث الجيش الألماني لمصلحة الدفاع الوطني.

ألمانيا
حلف شمال الأطلسي
الناتو
برلين
الجيش الألماني
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