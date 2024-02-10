مباحثات ليبية فرنسية حول دعم اللجنة المالية والانتخابات

حسن الورفلي (بنغازي)

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، وناقشا «دعم فرنسا لعمل اللجنة المالية العليا»، وضمان إجراء الانتخابات الليبية.

وقال بيان للمجلس الرئاسي، إن المنفي استقبل سولير بحضور السفير الفرنسي مصطفى مهراج في مقر المجلس أمس.

وأضاف البيان أن سولير نقل للمنفي تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأكد حرص بلاده على ضرورة استمرار حالة الاستقرار في ليبيا، ودعمها لرئيس المجلس في كل خطواته لمعالجة حالة الانسداد السياسي، وضمان إجراء الانتخابات في بيئة ملائمة يُشارك فيها كل الليبيين.

وأشار المجلس الرئاسي إلى أن اللقاء تطرق إلى الدعم الفرنسي لتطبيق معايير الإفصاح والشفافية، وترشيد الإنفاق والعدالة في استخدام الموارد المالية لتنفيذ مشاريع التنمية.

وناقش الطرفان العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين في جميع المجالات، فيما تحدث المنفي عن دور فرنسا المحوري في القضية الليبية ودعمها اللامحدود لعمل المجلس الرئاسي تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في أقرب الآجال.

وفي سياق متصل، اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، أن أي تدخل في الشأن الليبي يزيد الأوضاع تعقيداً مشدداً على أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا ليبياً خالصاً.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إن ذلك جاء خلال استقبال سعيد وزير الخارجية التونسي نبيل عمار لبحث نتائج مشاركة تونس في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، والتي انعقدت في الكونغو بالخامس من فبراير الجاري.

وأكد الرئيس التونسي مجدداً موقف بلاده من أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا ليبياً خالصاً ينبع من إرادة الشعب الليبي وحده محذراً في هذا الصدد من أن كل تدخل في الشأن الليبي لا يزيد الأوضاع إلا تعقيداً، ومشيراً إلى أنه تم عقد بعض المؤتمرات في ظل غياب ممثلين عن الشعب الليبي ولم تتوصل لأي حل. وشدد على تمسك تونس بوحدة الدولة الليبية «ليبيا حتى وإن كان شكل الدولة فيها بوقت من الأوقات اتحادياً كانت دائماً موحدة».

وكانت عاصمة جمهورية الكونغو برازافيل استضافت في الخامس من الشهر الجاري اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا بمشاركة الأمم المتحدة ودول الجوار الليبي ودول أفريقية.

إلى ذلك، تمكنت دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، من إحباط عملية تهريب مهاجرين غير شرعيين إلى أوروبا عبر الشواطئ الليبية.

ونجحت الدوريات من القبض على «105» مهاجرين غير قانونيين داخل سكن للعمالة الوافدة، يُستخدم في أعمال الهجرة غير القانونية بمنطقة «العلوص»، غربي البلاد.

وقالت الإدارة العامة للعمليات الأمنية في بيان لها أمس الأول، إن المهاجرين ينحدرون من 6 دول هي (النيجر ونيجيريا والسنغال ومالي وغامبيا وساحل العاج)، مضيفة أنه اتخذت الإجراءات القانونية كافة، وإحالتهم لجهات الاختصاص.