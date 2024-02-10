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مستشار ألمانيا يطالب إسرائيل بتوخي معايير القانون الدولي

أرشيفية
11 فبراير 2024 01:14

برلين (د ب أ) 

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طالب المستشار الألماني إسرائيل بتوخي القانون الدولي في الحرب التي تشنها على قطاع غزة. ورداً على سؤال عن الأمر الذي أصدره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لشن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي القطاع، قال شولتس في العاصمة الأمريكية واشنطن أمس: «يجب أن تتوافق طريق إدارة الحرب مع ما يتطلبه القانون الدولي». وأفادت مصادر طبية، أمس، بارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 28 ألفاً و64 قتيلاً، و67 ألفاً و611 مصاباً منذ السابع من أكتوبر الماضي.  وقالت المصادر إن «القصف الإسرائيلي في قطاع غزة، أسفر عن مقتل 117 شخصاً وإصابة 152 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت أنه في»اليوم الـ 127 للهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويصعب على طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب القصف المستمر.

إسرائيل
ألمانيا
فلسطين
غزة
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