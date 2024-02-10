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قمة أردنية أميركية غداً لحشد الدعم من أجل وقف إطلاق النار

قمة أردنية أميركية غداً لحشد الدعم من أجل وقف إطلاق النار
11 فبراير 2024 01:14

واشنطن (الاتحاد)

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يستضيف الرئيس الأميركي، جو بايدن، قمة ثنائية مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في البيت الأبيض، غداً.
ويجري الملك عبدالله الثاني جولة تشمل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا؛ بهدف حشد الدعم الدولي لوقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل دائم وكافٍ، والتأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسي يقود إلى تسوية شاملة تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حسبما أكدت وكالة الأنباء الأردنية «بترا». 
وأكد العاهل الأردني ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإغاثية والطبية دون انقطاع. وشدد على رفض الأردن التام للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، وضرورة الاستمرار في مخاطبة المجتمع الدولي للضغط لتمكين الغزيين من العودة إلى بيوتهم. 
كما شدد على رفض المملكة لمحاولات الفصل بين غزة والضفة الغربية، باعتبارهما امتداداً للدولة الفلسطينية الواحدة. وأكد العاهل الأردني ضرورة توحيد المواقف الإقليمية للدفع باتجاه أفق سياسي حقيقي يقود إلى حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي هذه الأثناء، حذرت، أمس، وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، من خطورة إقدام الجيش الإسرائيلي على تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والتي تؤوي عدداً كبيراً من الفلسطينيين الذين نزحوا إليها كملاذ آمن من الهجوم الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. 
وجدد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق لتهجير الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها، مشدداً على ضرورة إنهاء الحرب على القطاع والتوصل لوقف فوري لإطلاق النار يضمن حماية المدنيين وعودتهم إلى أماكن سكناهم ووصول المساعدات إلى كافة أنحاء القطاع. 
كما دعا القضاة، المجتمع الدولي إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته والتحرك الفوري والفاعل لمنع إسرائيل من الاستمرار بحربها، والتي تسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، مشدداً على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته ودون إبطاء لمنع التدهور الخطير وفرض وقف فوري لإطلاق النار.

جو بايدن
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غزة
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