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زيلينسكي يعيّن قائداً جديداً للقوات البرية

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
11 فبراير 2024 16:19

ذكر مرسوم، نُشر اليوم الأحد، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عين أولكسندر بافليوك النائب الأول السابق لوزير الدفاع، قائداً جديداً للقوات البرية.
ويحل الجنرال بافليوك، محل الجنرال أولكسندر سيرسكي بعد تعيينه الأسبوع الماضي قائداً عاماً جديداً للقوات المسلحة.
وأعلن زيلينسكي، أمس السبت، عن تعيين خمسة من الضباط العسكريين الكبار في مناصب عليا، في مسعى لاستكمال فريق أعيد تشكيله لتعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية في مواجهة الأزمة المستمرة منذ عامين تقريباً.
كان الرئيس زيلينسكي بدأ هذه التعديلات في الجيش بإقالة فاليري زالوجني، من منصب القائد العام للقوات المسلحة يوم الخميس الماضي.
وتعاني أوكرانيا من انقطاع في تدفق المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة، أكبر داعم لها في أزمتها الحالية.

 

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المصدر: رويترز
فولوديمير زيلينسكي
القوات البرية
أولكسندر بافليوك
أولكسندر سيرسكي
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