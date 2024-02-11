الناتو يوجه نداء إلى دوله الأعضاء بشأن التسلح

دعا ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، أوروبا إلى زيادة إنتاجها من الأسلحة لدعم أوكرانيا في أزمتها الحالية والاستعداد لأي مواجهة محتملة.

وأصر ستولتنبرغ، في مقابلة أجرتها معه وسائل إعلام ألمانية السبت، على "أننا بحاجة إلى إعادة تشكيل وتوسيع قاعدتنا الصناعية بشكل أسرع، لزيادة الإمدادات إلى أوكرانيا وإعادة ملء مخزوناتنا".

وقال لصحيفة "فيلت أم تسونتاغ" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد "هذا يعني التحول من زمن السلم البطيء إلى إنتاج سريع الوتيرة".

وأضاف ستولتنبرغ، قبل اجتماع مهم لوزراء دفاع الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل والذكرى الثانية للأزمة الأوكرانية "ليس هناك تهديد عسكري وشيك ضد أي حليف".

وأكد أن أزمة أوكرانيا، التي بدأت منذ نحو عامين، أظهرت أن "السلام في أوروبا لا يمكن اعتباره أمرا مفروغا منه"، مشددا على أهمية حماية الدول الأعضاء في الحلف.

وتابع "طالما استثمرنا في أمننا وبقينا متحدين، سنواصل ردع أي عدوان"، موضحا أن "الناتو لا يسعى إلى الحرب مع روسيا، ولكن علينا أن نستعد لعقود من المواجهة المحتملة".

وأوضح الأمين العام لحلف الناتو أن "دعم أوكرانيا الآن والاستثمار في قدرات الناتو هو أفضل دفاع لنا".