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أوكرانيا تتعرض لهجمات بعشرات الطائرات المسيّرة

آثار قصف ومعارك في أوديسا
11 فبراير 2024 22:39

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأحد، أنها تعرضت لهجمات استخدمت فيها عشرات الطائرات المسيرة على أجزاء مختلفة من البلاد.
 وقالت إنها رصدت ما مجموعه 45 طائرة مسيرة وديتر 40 طائرة منها. 
شملت المناطق المتضررة من الهجمات مدن أوديسا وخيرسون وميكوليف والعاصمة كييف. 
وقال سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، على تطبيق تلغرام «استمر التأهب الجوي في العاصمة لمدة ساعتين تقريبا».
وأضاف أنه تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة التي أطلقت فوق كييف عند اقترابها من المدينة. ووفقا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات أو دمار في العاصمة أو بالقرب منها. وأعلنت السلطات انتهاء التهديد في أجواء كييف في وقت لاحق.
وأوضحت القيادة العسكرية الجنوبية في أوكرانيا، على تلغرام، أن أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها تصدت للهجمات على مدى أكثر من خمس ساعات ودمرت 26 طائرة مسيرة فوق عدة مناطق جنوبية، لا سيما فوق منطقة ميكولايف بالقرب من البحر الأسود.
وقال الجيش إن مدنيا واحدا على الأقل أصيب في الهجوم على جنوب أوكرانيا.
وأكد الجيش أنه أسقط أربع طائرات مسيرة فوق ميناء أوديسا على البحر الأسود.

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
هجوم
طائرات مسيرة
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