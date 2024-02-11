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ألكسندر ستاب يفوز بانتخابات الرئاسة في فنلندا

ألكسندر ستاب رئيس فنلندا المنتخب
11 فبراير 2024 23:40

فاز رئيس الوزراء الفنلندي السابق المحافظ ألكسندر ستاب في الانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد، بعد إقرار خصمه وزير الخارجية السابق بيكا هافيستو بهزيمته في الانتخابات التي اتسمت بأهمية خاصة بعد انضمام البلد إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو».
وقال هافيستو، عبر التلفزيون الرسمي متوجها إلى ستاب «تهانيّ لرئيس فنلندا الثالث عشر»، فيما أشارت النتائج بعد فرز 96% من الأصوات إلى فوز ستاب بـ51.7% من الأصوات.
في وقت سابق اليوم، بدأ الناخبون في فنلندا الإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية للاختيار بين رئيس الوزراء السابق ألكسندر ستاب ووزير الخارجية السابق بيكا هافيستو.
ودعي نحو 4.3 مليون شخص للاختيار بين المحافظ ستاب الذي تصدّر الدورة الأولى، التي أجريت في 28 يناير الماضي، بنيله 27.2 بالمئة من الأصوات، وهافيستو المنضوي في حزب الخضر لكنه يخوض الانتخابات كمرشح مستقل، وكان قد حصل على 25.8 بالمئة الشهر الماضي.

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المصدر: وكالات
ألكسندر ستاب
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الانتخابات الرئاسية
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