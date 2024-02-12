شولتس يعلّق على تصريحات ترامب بشأن حلف الناتو

علّق المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين، على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وهدد فيها بعدم ضمان حماية دول الناتو في مواجهة روسيا إذا لم تدفع حصتها.

وقال شولتس، خلال مؤتمر صحافي في برلين مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك "إن التقليل من ضمان مساعدة دول حلف شمال الأطلسي خطير، ولا يخدم سوى مصالح روسيا".

وشدّد المستشار الألماني على أن أمن أوروبا يجب ألا يكون لعبة بيد أحد.

من جهته، قال دونالد توسك إن تصريحات الرئيس الأميركي السابق "كانت صادمة لنا جميعا، خصوصا لأولئك الذين لم يلاحظوا حقا أو لم يدركوا التهديد الحقيقي الذي نواجهه".

وأضاف توسك "نحتاج حقا إلى التركيز على التعاون الكامل مع الولايات المتحدة، لكن أوروبا تحتاج أيضا إلى الاستثمار في أمنها".

وترامب، الذي يرجّح أن يواجه الرئيس الأميركي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر، يوجّه بانتظام انتقادات لشركاء منضوين في حلف شمال الأطلسي على خلفية عدم إيفائهم بالتزاماتهم على صعيد النفقات العسكرية.

وخلال حملته الانتخابية، هدّد ترامب مرارا بالخروج من التكتل في حال فوزه بالرئاسة.

السبت، شدّد الرئيس الأميركي السابق على أنه "سيشجّع" روسيا على مهاجمة بلدان منضوية في الحلف "لا تدفع ما يتوجب عليها"، مما أثار استياء في أوروبا وفي الحلف.