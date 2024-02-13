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«الشيوخ الأميركي» يوافق على حزمة مساعدات لأوكرانيا

«الشيوخ الأميركي» يوافق على حزمة مساعدات لأوكرانيا
13 فبراير 2024 16:41

وافق مجلس الشيوخ الأميركي على حزمة مساعدات كبيرة للغاية لأوكرانيا، بعد أسابيع كثيرة من المفاوضات. وقد تمت الموافقة على الحزمة بواقع 70 صوتا مقابل 29 في المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
ولكن مصير الحزمة في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مازال غامضا بصورة كبيرة، حيث حث الرئيس السابق والمرشح للرئاسة الأميركية هذا العام دونالد ترامب الجمهوريين على تجنب تمرير الحزمة، التي ستتيح للرئيس الأميركي جو بايدن فرصة لتحقيق انتصار تشريعي.
  ويشار إلى أنه منذ فبراير 2022، قدمت الولايات المتحدة أو تعهدت بتقديم مساعدات تبلغ قيمتها أكثر من 44 مليار دولار لكييف. وتتضمن الحزمة التي وافق عليها مجلس الشيوخ مساعدات تقدر بنحو 60 مليار دولار لأوكرانيا، وأغلبية المساعدات مخصصة للدعم العسكري.

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