ملك بريطانيا تشارلز يعود إلى لندن لتلقي العلاج

عاد ملك بريطانيا تشارلز إلى لندن لتلقي ما يتوقع، على نطاق واسع، أن يكون المزيد من العلاج، بعد أن تم تشخيص إصابته بمرض السرطان. وأفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الثلاثاء، بأن الملك تشارلز والملكة كاميلا، توجها على متن مروحية إلى قصر باكنجهام، من منزلهما الخاص في ساندرينجهام، وتم نقلهما لمسافة قصيرة إلى "كلارنس هاوس" القريب.

وكان قد تم في الأسبوع الماضي، الاعلان عن إصابة ملك بريطانيا بـ "نوع من السرطان"، وفي مطلع الأسبوع أصدر بيانا أشاد فيه "بكل تلك المنظمات التي تدعم مرضى السرطان".

وقام تشارلز بتأجيل أداء واجباته العامة الرسمية، ولكنه يواصل العمل من وراء الكواليس. ووصل الملك والملكة إلى لندن بينما تشهد المدينة هطول أمطار غزيرة، حيث تم تصوير تشارلز وهو يلوح لمحبيه.