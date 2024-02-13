عاصفة شتوية تغطي شمال شرقي أميركا بالثلوج

واشنطن (وكالات)

تسببت عاصفة شتوية قوية وسريعة الحركة في تساقط ثلوج كثيفة على شمال شرق الولايات المتحدة، أمس، مما أدى إلى فوضى في حركة تنقل ملايين الأميركيين، وإجبار مدارس على إغلاق أبوابها، وأثار فوضى في السفر جواً عبر المنطقة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن أكثر من 30 مليون شخص في المنطقة الممتدة من ولاية وست فرجينيا شمال شرق البلاد إلى نيو إنجلاند تلقوا تحذيراً من عاصفة شتوية. وضربت العاصفة نورستر أجزاء من المنطقة وتسببت في سقوط ثلوج كثيفة ورطبة بلغ سمكها 15 سنتيمتراً ليلاً.

وفي نيويورك، المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد، تبدلت الأحوال من سقوط أمطار إلى ثلوج في ساعات الصباح الباكر. وكان من المتوقع أن يصل سمك الثلوج في المدينة إلى قرابة 18 سنتيمتراً طيلة اليوم مما يجعل ظروف القيادة صعبة.

وذكرت إدارة الطوارئ في مدينة نيويورك على منصة «إكس» أن معدلات تساقط الثلوج تصل إلى خمسة سنتيمترات في الساعة في جميع أنحاء وادي هدسون السفلي.

وقالت الإدارة «ستتحول هذه النطاقات جنوباً خلال الساعات القليلة المقبلة مما يؤدي إلى تغطية الطرق بسرعة وظروف قيادة خطرة»، وحثت السائقين على توخي الحذر.