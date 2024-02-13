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الانتخابات الرئاسية في إندونيسيا تنطلق اليوم

عمال يقومون بتوزيع صناديق الاقتراع قبل الانتخابات العامة (رويترز)
14 فبراير 2024 02:30

جاكرتا  (وكالات)

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يتوجه ملايين الناخبين الإندونيسيين إلى صناديق الاقتراع اليوم؛ لاختيار خلف للرئيس الحالي جوكو ويدودو الذي انتخب للمرة الأولى عام 2014، ولا يحق له الترشح مجدداً بعد ولايتين.
 ويتنافس في الانتخابات الرئاسية وزير الدفاع الحالي برابوو سوبيانتو (72 عاماً)، وحاكم جاكرتا السابق أنيس باسويدان (54 عاماً)، وحاكم ولاية جاوا الوسطى السابق غنجار برانوو (55 عاماً) .
وإندونيسيا هي أحد اقتصادات مجموعة العشرين، وعززت موقعها في عهد ويدودو بوصفها قوةً ناشئةً في جنوب شرقي آسيا. 
ويقول وزير الدفاع الحالي برابوو سوبيانتو إنه يريد استكمال ما بدأه ويدودو، وهو تحويل إندونيسيا إلى بلد «متقدّم ومزدهر».
وتتوقع استطلاعات الرأي فوز سوبيانتو بأغلبية الأصوات في الانتخابات التي دُعي إليها 205 ملايين إندونيسي في أكثر من 800 ألف مركز اقتراع في مختلف أنحاء الأرخبيل.  يبدأ التصويت صباح اليوم، بدءاً بمقاطعة بابوا في أقصى شرق إندونيسيا، وينتهي عند الواحدة بعد الظهر في سومطرة الغربية. ومن المتوقع أن تصدر النتائج الرسمية بحلول مارس المقبل.

الانتخابات الرئاسية
إندونيسيا
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