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قلق أممي من تصاعد العنف في شرق الكونغو الديمقراطية

ناقلة جنود تابعة لبعثة تحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (رويترز)
14 فبراير 2024 02:31

نيويورك (وكالات) 

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أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه إزاء «تصاعد العنف» في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، معرباً عن إدانته للهجوم الذي أطلقته حركة «إم 23» المتمرّدة في شرق البلاد.
وقال المجلس، في بيان رئاسي صدر في ختام جلسة طارئة مغلقة، إنّ أعضاءه «أدانوا الهجوم الذي شنّته في 7 فبراير حركة 23 مارس بالقرب من غوما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وكرّروا إدانتهم لكلّ الجماعات المسلّحة التي تنشط في البلاد».
كما دعا أعضاء المجلس في بيانهم «كلّ الأطراف الفاعلة إلى وضع حدّ للعنف واحترام القانون الإنساني الدولي» واستئناف الحوار لإرساء وقف لإطلاق النار.
وفي بيانه، كرّر مجلس الأمن التأكيد على «دعمه الكامل لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها وسلامة أراضيها».
ويشهد إقليم شمال كيفو منذ نهاية 2021 نزاعاً عسكرياً بين حركة (إم 23) «حركة 23 مارس» والجيش الكونغولي من جهة ثانية.
وفي بيانه الرئاسي أدان مجلس الأمن الدولي «أعمال العنف التي استهدفت طواقم الأمم المتحدة وكذلك طواقم ومواقع دبلوماسية في كينشاسا».
وهاجم متظاهرون في كينشاسا السبت سيارات دبلوماسية وأممية.

الكونغو الديمقراطية
مجلس الأمن الدولي
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