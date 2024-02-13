الأربعاء 14 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الدبيبة: لا مراحل انتقالية أخرى في ليبيا

الدبيبة: لا مراحل انتقالية أخرى في ليبيا
14 فبراير 2024 02:30

حسن الورفلي (بنغازي)

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد والدبيبة يبحثان العلاقات بين الإمارات وليبيا
رئيس الوزراء الليبي: الحكومة تعكف على تنفيذ «العودة إلى الحياة»

جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، أمس، موقفه الرافض لمقترح مجلس النواب بتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، مؤكداً أن حكومته «ستكون آخر مرحلة انتقالية» في البلاد. 
وقال: «أي أفكار من مجلس النواب يكون فيها استمرار الوضع كما هو عليه وبحث مرحلة انتقالية جديدة، قلنا لها: لا»، مضيفاً «سنذهب إلى المرحلة التالية، وهي القاعدة الدستورية لتنظيم الانتخابات» وذلك ضمن تصريحات أدلى بها لقناة «سكاي نيوز عربية».
وفي نهاية يناير الماضي، تمسك رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بموقفه القائم على «ضرورة تشكيل حكومة موحدة، للإشراف على الانتخابات»، وذلك في لقاء مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.
في المقابل، قال الدبيبة: «نحن (حكومة الوحدة) جئنا لنكون آخر مرحلة انتقالية في ليبيا». وأضاف: «سنذهب إلى المرحلة التالية، وهي القاعدة الدستورية لتنظيم الانتخابات، ثم نبدأ في الانتخابات». وشدد: «نحن قلنا إن هذه نهاية المرحلة الانتقالية، وسندخل المرحلة الانتخابية، ونحن مستعدون لإقامة الانتخابات وفق الدستور».
وأكد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» أن مجلسي النواب والدولة يعملان على وضع القوانين الدستورية أو الدستور تمهيداً لإجراء الانتخابات. 
وتابع: «حتى الآن لم يوضع الدستور، نحن نتكلم كثيراً عن القاعدة الدستورية، واليوم لو أن هناك قاعدة تبنى عليها قوانين الانتخابات، وتكون عادلة لجميع الليبيين، فسنقبل أي شخص يخوض الانتخابات».

عبد الحميد الدبيبة
ليبيا
حكومة الوحدة الوطنية
آخر الأخبار
متطوعو «الهلال الأحمر» الإماراتي يوزعون المساعدات الإنسانية على أهالي قطاع غزة (وام)
الأخبار العالمية
133 ألفاً في غزة يستفيدون من المساعدات الإماراتية الغذائية والإغاثية
اليوم 02:31
طائرة المساعدات الإماراتية (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات ترسل طائرة تحمل 55 طناً من المساعدات للمتضررين في أوكرانيا
اليوم 02:31
فلسطينيون يتأهبون للنزوح مرة أخرى في رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تأمل في نجاح المحادثات لتحقيق هدنة بقطاع غزة
اليوم 02:31
لبنانيون يرفعون الأعلام وسط بيروت (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الحكومة اللبنانية»: الأوضاع الحالية تتطلب «حلولاً استثنائية»
اليوم 02:31
جو بايدن أثناء مؤتمر صحفي في البيت الأبيض (رويترز)
الأخبار العالمية
بايدن: نسعى لفترة هدوء فورية ومستدامة في غزة لستة أسابيع
اليوم 02:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©