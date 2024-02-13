الحكومة اليمنية: «الحوثي» تنفذ أوسع عملية تجنيد للأطفال في تاريخ الإنسانية

عدن (الاتحاد)

أكدت الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي، على مدار عشر سنوات، استدرجت عشرات الآلاف من الأطفال من مقاعد الدراسة، وساقتهم بلا رحمة، إلى المعسكرات الحوثية، في أوسع عملية تجنيد قسري للأطفال في تاريخ الإنسانية. ودعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إلى إعداد قائمة سوداء بقيادات وعناصر جماعة الحوثي، المتورطة في جريمة التجنيد القسري للأطفال، وإدراجهم في قوائم العقوبات. وفي اليوم العالمي لمناهضة استخدام الأطفال كجنود، ذكر معمر الإرياني، العالم بمأساة عشرات الآلاف من الأطفال الذين استدرجتهم جماعة الحوثي، وساقتهم بلا رحمة على مدار عشر سنوات وقوداً لمعاركها العبثية في مختلف جبهات القتال، في أوسع عملية تجنيد قسري للأطفال في تاريخ الانسانية، ومعاناة أسرهم. وأشار الإرياني، إلى أن جماعة الحوثي حولت المدارس في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، إلى معسكرات قتالية، وفصول الدراسة إلى قاعات لتدريب الأطفال على تفكيك واستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، في جريمة حرب مرتكبة ضد الإنسانية، سيكون لها نتائجها الكارثية على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، وسيدفع ثمنها اليمنيون لأجيال قادمة. وجدد الإرياني دق ناقوس الخطر من نتائج هذه الممارسات على المدى البعيد، حيث سيفيق العالم ذات يوم على جيش من الإرهابيين، بعد انتزاع عشرات الآلاف من الأطفال من مقاعد الدراسة للمعسكرات الحوثية، وما سيشكله ذلك من تهديد على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وما نشهده اليوم من انتهاكات حوثية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، إلا نموذج لتلك المخاطر الجسيمة.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها لليمن ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفولة بالقيام بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية في الوقف الفوري لتجنيد الحوثي للأطفال، ودعم جهود الدولة لبسط نفوذها على كافة الأراضي اليمنية، وتمكين الأطفال اليمنيين من العيش بصورة طبيعية كباقي أقرانهم في العالم.