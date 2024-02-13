الأربعاء 14 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الحكومة اليمنية: «الحوثي» تنفذ أوسع عملية تجنيد للأطفال في تاريخ الإنسانية

أرشيفية
14 فبراير 2024 02:30

عدن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«إمداد» تكشف عن أول موسوعة للأطفال في الإمارات
«الرئاسي اليمني»: استعادة المؤسسات وإسقاط الانقلاب «الحوثي» أولوية

أكدت الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي، على مدار عشر سنوات، استدرجت عشرات الآلاف من الأطفال من مقاعد الدراسة، وساقتهم بلا رحمة، إلى المعسكرات الحوثية، في أوسع عملية تجنيد قسري للأطفال في تاريخ الإنسانية. ودعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إلى إعداد قائمة سوداء بقيادات وعناصر جماعة الحوثي، المتورطة في جريمة التجنيد القسري للأطفال، وإدراجهم في قوائم العقوبات. وفي اليوم العالمي لمناهضة استخدام الأطفال كجنود، ذكر معمر الإرياني، العالم بمأساة عشرات الآلاف من الأطفال الذين استدرجتهم جماعة الحوثي، وساقتهم بلا رحمة على مدار عشر سنوات وقوداً لمعاركها العبثية في مختلف جبهات القتال، في أوسع عملية تجنيد قسري للأطفال في تاريخ الانسانية، ومعاناة أسرهم. وأشار الإرياني، إلى أن جماعة الحوثي حولت المدارس في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، إلى معسكرات قتالية، وفصول الدراسة إلى قاعات لتدريب الأطفال على تفكيك واستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة،  في جريمة حرب مرتكبة ضد الإنسانية، سيكون لها نتائجها الكارثية على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، وسيدفع ثمنها اليمنيون لأجيال قادمة. وجدد الإرياني دق ناقوس الخطر من نتائج هذه الممارسات على المدى البعيد، حيث سيفيق العالم ذات يوم على جيش من الإرهابيين، بعد انتزاع عشرات الآلاف من الأطفال من مقاعد الدراسة للمعسكرات الحوثية، وما سيشكله ذلك من تهديد على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وما نشهده اليوم من انتهاكات حوثية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، إلا نموذج لتلك المخاطر الجسيمة. 
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها لليمن ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفولة بالقيام بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية في الوقف الفوري لتجنيد الحوثي للأطفال، ودعم جهود الدولة لبسط نفوذها على كافة الأراضي اليمنية، وتمكين الأطفال اليمنيين من العيش بصورة طبيعية كباقي أقرانهم في العالم.

الحوثي
الأطفال
اليمن
معمر الإرياني
آخر الأخبار
متطوعو «الهلال الأحمر» الإماراتي يوزعون المساعدات الإنسانية على أهالي قطاع غزة (وام)
الأخبار العالمية
133 ألفاً في غزة يستفيدون من المساعدات الإماراتية الغذائية والإغاثية
اليوم 02:31
طائرة المساعدات الإماراتية (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات ترسل طائرة تحمل 55 طناً من المساعدات للمتضررين في أوكرانيا
اليوم 02:31
فلسطينيون يتأهبون للنزوح مرة أخرى في رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تأمل في نجاح المحادثات لتحقيق هدنة بقطاع غزة
اليوم 02:31
لبنانيون يرفعون الأعلام وسط بيروت (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الحكومة اللبنانية»: الأوضاع الحالية تتطلب «حلولاً استثنائية»
اليوم 02:31
جو بايدن أثناء مؤتمر صحفي في البيت الأبيض (رويترز)
الأخبار العالمية
بايدن: نسعى لفترة هدوء فورية ومستدامة في غزة لستة أسابيع
اليوم 02:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©