«الأوتشا»: لن نتعاون مع أي إجلاء قسري من رفح

جنيف (الاتحاد)

أكد متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن إسرائيل لم تتواصل مع المكتب بشأن خطة لإخلاء منطقة رفح في قطاع غزة، سواء بشكل منفرد أو مشترك، مضيفاً أن المكتب لن يشترك في أي إجلاء قسري حتى إذا تواصلت معه إسرائيل بهذا الشأن.

وقال ينس لايرك، المتحدث باسم المكتب لـ«رويترز»، حول خطط رفح: «لم يتواصل المسؤولون الإسرائيليون معنا بشكل رسمي مطلقاً». وأضاف: «بعيداً عن هذا، الأمم المتحدة لا تشارك في إجلاء قسري أو غير طوعي، وليست هناك خطة في الوقت الراهن لتسهيل إجلاء المدنيين».

وتابع: «لن نوفر مدن خيام في أي مكان آخر، بحيث تتمكن القوات الإسرائيلية لاحقاً من نقل الأشخاص قسراً». ودعت الحكومة الإسرائيلية المنظمات الأممية العاملة في المنطقة إلى المساعدة في إجلاء المدنيين من رفح قبل هجوم مزمع.