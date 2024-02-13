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الصين تحضّ إسرائيل على وقف عمليتها العسكرية في رفح

الصين تحضّ إسرائيل على وقف عمليتها العسكرية في رفح
14 فبراير 2024 02:31

بكين (وكالات) 

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حضّت الصين إسرائيل، أمس، على وقف عمليتها العسكرية في مدينة رفح «في أقرب وقت ممكن»، محذّرة من «كارثة إنسانية» في حال تواصل القتال.
وقال ناطق باسم الخارجية الصينية، في بيان، إن «الصين تتابع عن كثب الوضع في منطقة رفح، وتعارض وتدين الأعمال التي تضر بالمدنيين وتنتهك القانون الدولي».
وأضاف أن بكين تحض إسرائيل على «وقف عمليتها العسكرية في أقرب وقت ممكن، وبذل كل الجهود الممكنة لتجنّب سقوط ضحايا مدنيين أبرياء.. لمنع كارثة إنسانية أكثر خطورة في منطقة رفح».
وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مؤخراً الجيش بالتحضير لهجوم على رفح المكتظة بالنازحين الذين فروا من الحرب المستمرة منذ أربعة أشهر.
ويثير احتمال شنّ هجوم بري قلقاً كبيراً في الخارج.

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