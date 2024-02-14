15 قتيلاً في حادث سير مروّع بمصر

لقي 15 شخصاً مصرعهم، فيما أصيب 7 آخرون، إثر وقوع حادث تصادم أمام الثروة السمكية بطريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي بالقرب من المنطقة الحرة بالعامرية بالأسكندرية بشمالى مصر.



وقال مصدر طبي في وزارة الصحة المصرية، إن مستشفى العامرية استقبلت 8 حالات توفيت فى الحال وجارى نقل جثامينهم إلى المشرحة بينما يجرى نقل المصابين للمستشفيات القريبة.



وكانت شرطة النجدة تلقت بلاغاً بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي بمنطقة العامرية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية و8 سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل و4 عربات ميكروباص ما أسفر عن مصرع 15 شخصاً وإصابة 7 آخرين.