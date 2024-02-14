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15 قتيلاً في حادث سير مروّع بمصر

أرشيفية
14 فبراير 2024 08:55

لقي 15 شخصاً مصرعهم، فيما أصيب 7 آخرون، إثر وقوع حادث تصادم أمام الثروة السمكية بطريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي بالقرب من المنطقة الحرة بالعامرية بالأسكندرية بشمالى مصر.

وقال مصدر طبي في وزارة الصحة المصرية، إن مستشفى العامرية استقبلت 8 حالات توفيت فى الحال وجارى نقل جثامينهم إلى المشرحة بينما يجرى نقل المصابين للمستشفيات القريبة.

وكانت شرطة النجدة تلقت بلاغاً بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي بمنطقة العامرية.

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وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية و8 سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل و4 عربات ميكروباص ما أسفر عن مصرع 15 شخصاً وإصابة 7 آخرين.

المصدر: وكالات
مصر
حادث مروري
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