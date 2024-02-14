كوريا الشمالية تطلق صواريخ جديدة

سيؤول (وكالات)

أطلقت كوريا الشمالية مجدّداً صواريخ كروز على بحر اليابان أمس، بحسب ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، وسط حدة متزايدة في خطاب الزعيم كيم جونغ أون.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان إنّ «قواتنا رصدت صباح، أمس، صواريخ كروز عدّة غير محدّدة فوق المياه الواقعة شمال شرق وونسان، وتجري أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية تحليلاً مفصلاً» لهذه التجربة الصاروخية الجديدة.

وأضافت أنّها «تعزّز المراقبة واليقظة وتراقب من كثب أيّ إشارات أو أنشطة إضافية من كوريا الشمالية».

والاثنين الماضي، أعلنت كوريا الشمالية أنها اختبرت نظاماً جديداً لقاذفة صواريخ متعدّدة من شأنها أن تؤدّي إلى «تغيير نوعي» في إمكاناتها الدفاعية.