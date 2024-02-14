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الناتو يحقق رقماً قياسياً في الإنفاق الدفاعي

أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ
15 فبراير 2024 02:25

بروكسل (وكالات)

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أشار أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أمس، إلى زيادة غير مسبوقة بواقع 11% في الإنفاق الدفاعي من دول الحلف على مدار العام الماضي.  
ويتوقع ستولتنبرغ، أنه بحلول نهاية 2024، سينفق حلفاء الناتو 2% من إجمالي الناتج المحلي على شؤون الدفاع، مضيفاً «هذا رقم قياسي آخر». وقال الأمين العام، إن «هذا الرقم سيكون أكبر بنحو 6 أمثال مقارنة بعام 2014، عندما حققت 3 دول أعضاء فحسب هدف الإنفاق». وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أمس، أن ألمانيا حققت هدف حلف شمال الأطلسي إنفاق 2%‭‭‭ ‬‬‬من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع للمرة الأولى منذ‬ 1992. 
وأوضحت الوكالة، أن الحكومة الألمانية تخصص ما يعادل 73.41 مليار دولار للإنفاق على الدفاع في العام الجاري.

حلف شمال الأطلسي
ينس ستولتنبرغ
الناتو
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