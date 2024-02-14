برابوو سوبيانتو يعلن فوزه برئاسة إندونيسيا

جاكرتا (وكالات)

أعلن وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو فوزه في الانتخابات الرئاسية أمس، بعد أن أظهرت استطلاعات غير رسمية للأصوات التي تم فرزها تقدمه بفارق كبير عن أبرز منافسيه وإمكانية حسم الانتخابات من الجولة الأولى. وحصل السياسي المخضرم برابوو، وهو قائد سابق للقوات الخاصة، على نحو 58% من الأصوات وفقاً لأربعة مراكز لاستطلاع الرأي صاغت توقعاتها وفقاً إلى عينة من الأصوات التي تم فرزها في مراكز التصويت على مستوى البلاد. وتراوحت نسبة الأصوات التي تم فرزها بين 78% إلى 93%. وفي خطاب حماسي أمام أنصاره وسط تصفيق كبير، تعهد برابوو بتشكيل حكومة تتألف من أفضل الإندونيسيين، وقال إن هذا انتصار للشعب كله.

وحصد المنافسان أنيس باسويدان وجانجار برانوو نحو 25% و17% من الأصوات على التوالي، وفق إحصاء أجرته مراكز استطلاع مستقلة أثبتت دقتها في انتخابات سابقة.